Это станет катастрофой для США, – аналитик назвал худший сценарий для Трампа на Ближнем Востоке

Команда Дональда Трампа постоянно озвучивает различные заявления о ситуации в Иране. Впрочем, уже можно сказать, что блицкрига, на который рассчитывал глава США, не произошло.

К тому же появилась информация, что Пентагон не хотел начинать операцию в Иране. Как рассказал 24 Каналу председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, разведка США также предупреждала Трампа не развязывать войну.

Иранский режим все-таки устоял

Сейчас мы слышим от Трампа, что он "уже победил" Иран. Но из разных источников появляется информация о том, что советники лидера США обеспокоены, они видят политические угрозы. Проигрыш в войне может дорого стоить Трампу, ввиду того, что осенью 2026 года состоятся довыборы в Конгресс и Сенат.

Рейтинг Трампа продолжает падать. У него много внутренних проблем, которые он пытается решить за счет внешних побед. Уже сейчас американский президент говорит, что следующей будет Куба, Мексика. Но на самом деле все военные понимают, что это не так.

Смены политического режима не произойдет, а это было основной целью Трампа. Хотя сейчас он говорит о своих претензиях утверждать нового руководителя Ирана, ему нужно, чтобы страна отказалась от ядерной программы и согласилась подписать мирное соглашение на его условиях,

– сказал Олег Рыбачук.

Новоизбранное иранское руководство уже заявило, что не согласится на капитуляцию и не примет ультиматумов Трампа. Стратегия Ирана понятна, страна хочет увеличить экономическое давление, поэтому блокирует Ормузский пролив, наносит удары по соседним странам. Так хотят породить хаос, заставить мир с ними договариваться.

Почему наземная операция в Иране не выгодна для США?

Уже есть информация, что Трамп якобы рассматривает вариант наземной информации. В американцев есть одна боевая военно-десантная дивизия, которая участвовала во всех конфликтах. Там уже объявили боевое положение, поэтому вполне возможно привлечение около 50 тысяч военных.

Но это будет катастрофой, потому что воевать в Иране сухопутными войсками – самоубийство. Это огромная страна с очень сложным рельефом, похожим на Афганистан. Там горы, пещеры, подземные хранилища, где иранцы десятками лет прятали свою технику, производство,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Хотя американцы наносят удары по Ирану, разрушают их пусковые установки, но уже понятно, что война затягивается. Уже начинают говорить о 100 днях для окончания операции.

Трампу нужен любой повод, чтобы просто сказать, что он победил и выйти из этой ситуации, но пока не видно каких-то перспектив. К тому же в войну втягиваются другие страны, в частности Австралия готовит экспедицию для защиты своих партнеров на Ближнем Востоке.

Однако пока чем больше хаос, тем лучше Ирану. Они хотят продолжить конфликт, спрятаться в своих подземных туннелях и переждать атаки. Иранский режим долго готовился к войне, имели план на случай убийства верховного лидера. А сейчас контроль над страной перешел к крупнейшим радикалам из Корпуса стражей Исламской революции.

