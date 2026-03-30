Трамп заявил, что США устанавливают контроль над Ормузским проливом, а Иран "умоляет о сделке"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран стремится заключить соглашение. Зато Вашингтон уже фактически контролирует Ормузский пролив.

Об этом сообщает Anadolu Agensy со ссылкой на интервью C14 News Israel.

Что сказал Трамп об Ормузском проливе?

По словам американского лидера, Иран "по сути умоляет" о сделке. Зато США готовы вмешаться в случае необходимости.

Они действительно хотят договориться. По сути, умоляют об этом. Любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого,

– цитирует слова Трампа ведущая Либби Алон.

На вопрос о возможности контроля Ормузского пролива Трамп ответил: "Да, конечно. Это уже происходит".

Президент США также отметил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил поддержку народу Израиля. Со своей стороны Трамп отметил важность поддержки Израиля и подчеркнул, что получает высокое доверие и одобрение среди израильского народа.

