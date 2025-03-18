ЦАХАЛ анонсировал масштабное наступление в Секторе Газа: гражданских просят немедленно эвакуироваться

Израильские военные объявили о "масштабном наступлении" в секторе Газа. ЦАХАЛ приказал эвакуировать гражданское население из многих районов.

ЦАХАЛ планирует уничтожить несколько очагов террористов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Израиль начинает новое наступление в Газе

ЦАХАЛ начал массированное наступление против террористических организаций. Эти определенные районы считаются опасными зонами боевых действий!

– написал Авичай Адрей, арабский представитель Армии обороны Израиля в заметке на X.

Он также показал карту Газы, на которой красным цветом изображены районы анклава.

Он призвал жителей эвакуироваться в убежища в западной части города Газа и Хан-Юниса, особенно в районах Бейт Ханун, Хирбет Хузаа, Абасан аль-Кабира и аль-Джадида.

Зона пограничного забора была очень опасной с начала боевых действий 7 октября 2023 года. Похоже, зона расширилась с этим последним приказом, в некоторых районах на несколько километров, отмечают в CNN.

Напомним, после двух месяцев перемирия израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа 18 марта.