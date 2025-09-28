Как Трамп хочет остановить войну в Газе: опубликован план США
- Мирный план Трампа по Газе включает немедленное прекращение боевых действий, разоружение ХАМАС и освобождение заложников в течение 48 часов.
- План предусматривает временное управление Газой под международным наблюдением, гуманитарную помощь, международные силы безопасности и возможность для палестинской государственности.
Президент США Дональд Трамп представил союзникам свой план окончания войны в Газе. Он состоит из 21 пункта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал Al Hadath.
Смотрите также Зачем Великобритания и Канада признали Палестинское государство, как это делала Украина и почему все так сложно
Как Трамп хочет остановить войну в Газе?
Так, мирный план Дональда Трампа предусматривает немедленное прекращение боевых действий, освобождение заложников в течение 48 часов.
Кроме этого, США требуют разоружения ХАМАС, то есть уничтожения наступательного оружия. В то же время боевикам, которые откажутся от насилия, обещают амнистию, а другим – безопасный выезд за границу.
Временное управление Газой будут осуществлять "квалифицированные палестинцы" под международным наблюдением до проведения реформ Палестинской автономии. Также план Трампа предусматривает и такие пункты:
- Гуманитарная помощь и восстановление.
Возглавляемые США усилия по восстановлению инфраструктуры, больниц и жилья; распределение помощи под контролем ООН и других нейтральных структур.
- Международные силы безопасности.
Арабские и международные войска будут обеспечивать безопасность Газы, пока Израиль постепенно будет отводить свои войска.
- Обмен пленными.
Израиль освободит палестинских заключенных после освобождения заложников.
- Путь к палестинской государственности.
Будущие переговоры могут рассматривать вопрос создания палестинского государства.
Как мир признает Палестину и для чего?
На этой неделе ряд стран мира признал Палестину как суверенное государство. Среди них Франция, Бельгия, Люксембург, Андорра, Мальта, Великобритания, Австралия, Канада, Португалия, Сан-Марино.
Государство Палестина сейчас признают около 150 из 193 государств-членов ООН. Между тем против этого выступают, в частности, США и Израиль.
Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о намерении провести до конца 2025 года выборы в Палестинский национальный совет. Такие шаги стали первыми демократическими сдвигами с 2006-го.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет сопротивляться любым инициативам по признанию Палестины как отдельного государства.
Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что причиной такого шага стало нежелание Израиля остановить геноцид палестинцев в Секторе Газа. План Макрона заключается в том, чтобы мир признал Палестину, а та признала Израиль, что станет мостиком к концу войны.