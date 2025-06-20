Конечная цель Израиля в отношении Ирана вполне понятна. И на самом деле тут многое зависит именно от Соединенных Штатов.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, заметив, что Израиль делает грязную работу вместо той же Европы, которая не решилась серьезно давить на Иран. Тем же занимается Украина. Наше государство продолжает истощать Россию, пока Европа не способна уже более чем 3 года перестать покупать российский газ и нефть.

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Какова конечная цель Израиля в отношении Ирана

Как отметил Зильбер, Израиль на протяжении многих лет настаивает на том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Дональд Трамп также придерживается этой позиции.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху рассказывает, что, какое бы решение не приняли в США, Израиль все равно смог бы разобраться с Ираном. Но это неправда.

Если бы США не дали зеленый свет, не прикрыли на международном уровне и не дали необходимого оружия для быстрой атаки, то Израиль бы не разобрался. Также остается главный объект иранской ядерной программы в Фордо. У нас нет таких бомб, которые способны пробить такие скальные породы. Он на глубине 80-90 метров. А США имеют такие бомбы,

– сказал Зильбер.

Конечно, в Израиле сейчас рассматривают другие варианты, если США откажутся присоединиться. Но высадка десанта или подрыв изнутри – это слишком сложные сценарии.

По мнению Зильбера, Трампу выгодно присоединиться к войне против Ирана. Небо над Ираном сейчас не такое защищенное, поэтому американские бомбардировщики могли бы быстро все сделать. Тогда Трамп запишет себе победу в войне.

Пусть говорит, что захочет. По крайней мере Иран не будет ядерной страной. Я надеюсь, что в Иране сменится режим. Конечно, это не получится сделать из-за внешнего давления. Тут все зависит от иранского народа,

– отметил Зильбер.

Конечно, если удастся изменить режим, то вряд ли там сразу будет демократия. Но даже прозападная автократия – это замечательное развитие событий. В регионе сразу улучшится экономическая стабильность, а террористическая активность существенно снизится.