Соответствующее решение могут принять, если США откажутся нанести по нему авиаудар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Что планирует Израиль

По данным издания, в окружении президента США Дональда Трампа активно обсуждают возможную атаку на ядерный объект Ирана в Фордо, который расположен глубоко в гору к югу от Тегерана.

По словам его советников, американского президента беспокоит, уничтожат ли США наиболее укрепленный ядерный объект Ирана, если присоединятся к войне с Израилем и сбросят свои массивные бомбы для подрыва бункеров.

Отмечается, что Соединенные Штаты имеют на вооружении 16-тонные противобункерные авиационные бомбы (MOP), которые могут разрушить подобные укрепления, а также стратегические бомбардировщики B-2.

Axios, ссылаясь на американского чиновника пишет, что в случае отказа Вашингтона нанести авиаудар по Фордо, Израиль совершит рискованный рейд спецназа на территорию иранского ядерного объекта.

В сентябре прошлого года подобная операция была проведена на подземном ракетном заводе в Сирии. Сейчас такая операция сейчас кажется менее экстремальной, поскольку Израиль контролирует воздушное пространство Ирана.

Израильтяне сообщили администрации Трампа, что, хотя они, возможно, не смогут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, они могут "сделать это с помощью людей,

– говорится в статье.

К слову, WSJ писало, что Дональд Трамп сообщил своим старшим советникам об одобрении военных планов в отношении Ирана. В то же время на данный момент он воздержится от окончательного приказа относительно следующих действий США.