Відповідне рішення можуть ухвалити, якщо США відмовляться завдати по ньому авіаудару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Що планує Ізраїль

За даними видання, в оточенні президента США Дональда Трампа активно обговорюють можливу атаку на ядерний об’єкт Ірану у Фордо, який розташований глибоко в гору на південь від Тегерана.

За словами його радників, американського президента турбує, чи знищать США найбільш укріплений ядерний об’єкт Ірану, якщо доєднаються до війни з Ізраїлем і скинуть свої масивні бомби для підриву бункерів.

Зазначається, що Сполучені Штати мають на озброєнні 16-тонні протибункерні авіаційні бомби (MOP), які можуть зруйнувати подібні укріплення, а також стратегічні бомбардувальники B-2.

Axios, посилаючись на американського чиновника пише, що у разі відмови Вашингтону завдати авіаудару по Фордо, Ізраїль здійснить ризикований рейд спецназу на територію іранського ядерного об'єкта.

У вересні минулого року подібну операцію було проведено на підземному ракетному заводі в Сирії. Зараз така операція зараз здається менш екстремальною, оскільки Ізраїль контролює повітряний простір Ірану.

Ізраїльтяни повідомили адміністрацію Трампа, що, хоча вони, можливо, не зможуть проникнути досить глибоко в гору за допомогою бомб, вони можуть "зробити це за допомогою людей,

– ідеться у статті.

До слова, WSJ писало, що Дональд Трамп повідомив своїх старших радників про схвалення військових планів стосовно Ірану. Водночас на цей момент він утримається від остаточного наказу щодо наступних дій США.