В Пакистане сделали заявление о ядерном оружии на фоне конфликта с Индией

После сообщений о ракетной атаке Индии на пакистанские авиабазы министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что правительство пока не рассматривает ядерный сценарий. Он также отметил, что не созвал чрезвычайное заседание Национального командного органа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Geo News.

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Возможна ли ядерная война между Индией и Пакистаном

Ранее пакистанские военные сообщали, что премьер-министр страны якобы созвал заседание Национального командного органа, координирующего гражданско-военное управление ядерным арсеналом.

В то же время Асиф опроверг это заявление и заявил, что после военной операции против Индии, такое заседание не созывалось.

Ядерный сценарий есть, но давайте не говорить о нем. Это должен быть далекий вариант, о котором не стоит сейчас даже вспоминать. Температура снизится раньше, чем мы дойдем до такого уровня. Совещания Национального командного органа не было и не планируется,

– отметил министр обороны Пакистана.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главнокомандующим армии Пакистана Асимом Муниром и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, призвав обе стороны "восстановить прямую связь и избежать просчетов".

Глава МИД Пакистана Мохаммад Исхак Дар в эфире местного ТВ заявил, что "если Индия остановится сейчас, Пакистан также рассмотрит возможность остановки". По информации индийских СМИ, в субботу между представителями обеих стран уже состоялись контакты.

Для чего Пакистан закрыл свое небо на сутки

В ответ на ракетную атаку Индии по трем пакистанским авиабазам, Исламабад временно закрыл воздушное пространство для всех рейсов с 3:15 до 12:00 10 мая по местному времени (до 10:00 по Киеву).

Иностранцев в Международном аэропорту Джинна в Карачи переселили в гостиницы из-за прекращения полетов, а остальным пассажирам в терминалы рекомендовали вернуться домой.

Путешественникам советуют заранее уточнять статус рейсов в соответствующих авиакомпаний перед тем, как отправляться в аэропорт.