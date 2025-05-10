На фоне обострения два громких взрыва было слышно в столице индийского Кашмира – городе Сринагар неподалеку городского аэропорта и местного штаба армии, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Два взрыва также было слышно в городе Барамула в Кашмире.

Напомним, что 10 мая Индия нанесла удары по авиабазам Пакистана, а тот в ответ начал военную операцию.

Обострение конфликта между странами произошло после теракта 22 апреля, во время которого погибли десятки индийских граждан. Нью-Дели обвинило Исламабад.

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с официальными представителями Пакистана и предложил американскую помощь в решении конфликта между государствами. В то же время в Исламабаде отметили, что готовы к деэскалации при условии прекращения агрессии со стороны Индии.