Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Geo News.

Смотрите также Обострение в Южной Азии: в городах Индии раздаются взрывы

Возможна ли ядерная война между Индией и Пакистаном

Ранее пакистанские военные сообщали, что премьер-министр страны якобы созвал заседание Национального командного органа, координирующего гражданско-военное управление ядерным арсеналом.

В то же время Асиф опроверг это заявление и заявил, что после военной операции против Индии, такое заседание не созывалось.

Ядерный сценарий есть, но давайте не говорить о нем. Это должен быть далекий вариант, о котором не стоит сейчас даже вспоминать. Температура снизится раньше, чем мы дойдем до такого уровня. Совещания Национального командного органа не было и не планируется,

– отметил министр обороны Пакистана.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главнокомандующим армии Пакистана Асимом Муниром и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, призвав обе стороны "восстановить прямую связь и избежать просчетов".

Глава МИД Пакистана Мохаммад Исхак Дар в эфире местного ТВ заявил, что "если Индия остановится сейчас, Пакистан также рассмотрит возможность остановки". По информации индийских СМИ, в субботу между представителями обеих стран уже состоялись контакты.

Для чего Пакистан закрыл свое небо на сутки

В ответ на ракетную атаку Индии по трем пакистанским авиабазам, Исламабад временно закрыл воздушное пространство для всех рейсов с 3:15 до 12:00 10 мая по местному времени (до 10:00 по Киеву).

Иностранцев в Международном аэропорту Джинна в Карачи переселили в гостиницы из-за прекращения полетов, а остальным пассажирам в терминалы рекомендовали вернуться домой.

Путешественникам советуют заранее уточнять статус рейсов в соответствующих авиакомпаний перед тем, как отправляться в аэропорт.