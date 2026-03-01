Иран угрожает самой разрушительной наступательной операцией в истории: Трамп мгновенно ответил
- Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи подстрекала государство к угрозам провести самую разрушительную операцию в истории.
- Президент США Дональд Трамп резко предостерег Иран от дальнейших наступательных действий.
После начатой американцами военной операции против Ирана в ряде стран на Ближнем Востоке резко обострилась ситуация с безопасностью. Верховный лидер Ирана Хаменеи был ликвидирован в собственном кабинете, из-за чего его соратники обещают "разрушительный" ответ.
Корпус стражей исламской революции объявил о предстоящей "мощной наступательной операции" против Израиля и военных баз США в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Что известно об угрозе со стороны Ирана?
В стране официально подтвердили, что 28 февраля в результате авиаудара погиб аятолла Али Хаменеи. В заявлении Корпуса стражей исламской революции указано, что "мы потеряли великого лидера и скорбим о его смерти". Гибель Хаменеи "от рук жесточайших террористов и палачей человечества свидетельствует о величии его лидерства и признании его искренних заслуг".
В организации пообещали, что "рука мести иранского народа... не оставит их безнаказанными и отметили, что будут стоять "твердой обороной против внутренних и внешних заговоров". Кабинет министров Ирана также предупредил, что "это большое преступление никогда не останется без ответа".
На такие заявления от иранской стороны оперативно отреагировал президент США Дональд Трамп. В своей заметке в сети Truth Social он предостерег Иран от дальнейшей наступательной операции словами "лучше бы они этого не делали", иначе – США "ударят невиданной ранее силой".
Стоит также отметить, что Иран почти сразу после ударов по своей территории атаковал Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте. В ряде городов гремели взрывы, известно о повреждении аэропортов и отелей.
Как война между США и Ираном может повлиять на Украину?
Политтехнолог Тарас Загородний считает, что события вокруг Ирана будут иметь косвенное, но заметное стратегическое влияние на Россию. Иран, союзник Москвы в войне против Украины, поставляет дроны для ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре, поэтому его ослабление уменьшает военные возможности России.
К тому же политолог Игорь Чаленко не исключает, что эскалация на Ближнем Востоке может спровоцировать значительно более масштабный конфликт, если к нему присоединится Китай.