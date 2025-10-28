Израиль ударил по Сектору Газа после приказа Нетаньяху: известно о жертвах

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил армии немедленно нанести мощные удары по Сектору Газа. Атака вечером 28 октября стала ответом на повторные нарушения режима прекращения огня со стороны группировки ХАМАС.

Сейчас известно о по меньшей мере 9 погибших. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.

Что известно об атаке Израиля на Сектор Газа?

Израильские самолеты во вторник, 28 октября, совершили серию авиаударов по городу Газа после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху обвинил группировку ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и приказал военным немедленно нанести мощные ответные удары.

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что он отдал приказ о немедленных ударах, однако конкретную причину не указано такого решения не указывают.

По данным палестинских источников, по меньшей мере пять человек погибли в результате израильского обстрела автомобиля в Хан-Юнисе, а в самом городе Газа известно о еще четырех погибших.

Также под обстрел попала территория вблизи больницы Шифа, крупнейшего медицинского учреждения на севере Газы.

Оккупация сейчас бомбит Газу по меньшей мере тремя авиаударами, несмотря на соглашение о прекращении огня,

– доложил представитель подконтрольного ХАМАС агентства Махмуд Бассал.

Со своей стороны армия обороны Израиля пока не комментирует последние атаки, которые стали очередным обострением во время хрупкого трехнедельного перемирия.

Нетаньяху также принял решение расширить зоны контроля ЦАХАЛа в Секторе Газа из-за нарушения договоренностей со стороны ХАМАС. По данным общественного вещателя Kan, премьер проводит консультации с высокопоставленными чиновниками США для согласования этого шага.

К слову, соглашение о прекращении огня, заключенное при поддержке США, вступило в силу 10 октября и остановило двухлетнюю войну, которая началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Боевики ХАМАС освободили 20 пленных в рамках договоренностей о перемирии с Израилем.

Что этому предшествовало?