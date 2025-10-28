Ізраїль вдарив по Сектору Гази після наказу Нетаньягу: відомо про жертв

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив армії негайно завдати потужних ударів по Сектору Гази. Атака ввечері 28 жовтня стала відповіддю на повторні порушення режиму припинення вогню з боку угруповання ХАМАС.

Нині відомо про щонайменше 9 загиблих. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Reuters.

Що відомо про атаку Ізраїля на Сектор Гази?

Ізраїльські літаки у вівторок, 28 жовтня, здійснили серію авіаударів по місту Газа після того, як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу звинуватив угруповання ХАМАС у порушенні режиму припинення вогню та наказав військовим негайно завдати потужних ударів у відповідь.

У заяві офісу Нетаньягу мовиться, що він віддав наказ про негайні удари, однак конкретну причину не вказано такого рішення не вказують.

За даними палестинських джерел, щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок ізраїльського обстрілу автомобіля в Хан-Юнісі, а в самому місті Газа відомо про ще чотирьох загиблих.

Також під обстріл потрапила територія поблизу лікарні Шифа, найбільшого медичного закладу на півночі Гази.

Окупація зараз бомбить Газу щонайменше трьома авіаударами, попри угоду про припинення вогню,

– доповів речник підконтрольного ХАМАС агентства Махмуд Бассал.

Зі свого боку армія оборони Ізраїлю наразі не коментує останні атаки, які стали черговим загостренням під час крихкого тритижневого перемир'я.

Нетаньягу також ухвалив рішення розширити зони контролю ЦАХАЛу в Секторі Газа через порушення домовленостей з боку ХАМАС. За даними громадського мовника Kan, прем'єр проводить консультації з високопосадовцями США для узгодження цього кроку.

До слова, угода про припинення вогню, укладена за підтримки США, набула чинності 10 жовтня і зупинила дворічну війну, яка розпочалася після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Бойовики ХАМАС звільнили 20 полонених у рамках домовленостей про перемир’я з Ізраїлем.

Що цьому передувало?