Геополитика Америка Якщо роль посередника закінчиться: Рубіо припустив, що війна може тривати ще не один рік
24 сентября, 09:39
Полина Буянова
Основні тези
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что роль США как посредника в войне между Украиной и Россией может закончиться.
  • Рубио подчеркнул, что в случае введения новых санкций, способность США действовать как посредник в достижении мира уменьшится, и эта война продлится еще два года.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты остаются единственной страной, которая может вести диалог и с Украиной, и с Россией. В то же время, по его словам, эта посредническая роль может закончиться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рубио для NBC Today.

Будут ли США оставаться в роли посредника?

Марко Рубио объяснил, что намерения Путина всегда были очевидными – в частности, его стремление захватить Донецкую область.

Мы единственные, кто может разговаривать с Украиной и Россией, и все поощряли нас играть эту роль. В определенный момент эта роль может закончиться, 
– отметил он.

По словам госсекретаря США, Дональд Трамп уже неоднократно выражал глубокое разочарование действиями Путина и может прибегнуть к новым санкциям.

В то же время Рубио подчеркнул, что к введению санкций должна присоединиться и Европа, ведь некоторые европейские страны продолжают покупать у России нефть и газ. Он также упомянул о мерах по Индии, которые, по его словам, США надеются "исправить".

Как только мы усилим санкции и все остальное, наша способность действовать как посредник в достижении мира уменьшится, и эта война продлится еще два года, и сотни тысяч людей погибнут, 
– подчеркнул Марко Рубио.

В то же время он признал, что окончательное решение все равно зависит от Путина: если тот не примет предложение мира, придется принимать более жесткие меры.

Что Трамп говорит о санкциях и мирных переговорах?

  • Во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН Дональд Трамп заявил, что США готовы к "очень жестким пошлинам" против Кремля. На такие меры Вашингтон может пойти, если Россия не завершит войну против Украины, однако не хочет действовать сам.
     

  • По словам Трампа, чтобы эти "мощные тарифы" имели влияние на Москву, страны ЕС должны присоединиться к Соединенным Штатам и ввести аналогичные меры.
     

  • Трамп также утверждает, что планирует поговорить с Виктором Орбаном, чтобы убедить его страну отказаться от закупки российской нефти. Президент США заверил, что после такого разговора Венгрия изменит свою позицию.