Якщо роль посередника закінчиться: Рубіо припустив, що війна може тривати ще не один рік
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що роль США як посередника у війні між Україною та Росією може закінчитися.
- Рубіо підкреслив, що в разі запровадження нових санкцій, здатність США діяти як посередник у досягненні миру зменшиться, і ця війна триватиме ще два роки.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати залишаються єдиною країною, яка може вести діалог і з Україною, і з Росією. Водночас, за його словами, ця посередницька роль може закінчитися.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рубіо для NBC Today.
Чи залишатимуться США у ролі посередника?
Марко Рубіо пояснив, що наміри Путіна завжди були очевидними – зокрема, його прагнення захопити Донецьку область.
Ми єдині, хто може розмовляти з Україною та Росією, і всі заохочували нас грати цю роль. У певний момент ця роль може закінчитися,
– зазначив він.
За словами держсекретаря США, Дональд Трамп вже неодноразово висловлював глибоке розчарування діями Путіна та може вдатися до нових санкцій.
Водночас Рубіо підкреслив, що до запровадження санкцій має долучитися і Європа, адже деякі європейські країни продовжують купувати у Росії нафту й газ. Він також згадав про заходи щодо Індії, які, за його словами, США сподіваються "виправити".
Щойно ми посилимо санкції та все інше, наша здатність діяти як посередник у досягненні миру зменшиться, і ця війна триватиме ще два роки, і сотні тисяч людей загинуть,
– наголосив Марко Рубіо.
Водночас він визнав, що остаточне рішення все одно залежить від Путіна: якщо той не прийме пропозицію миру, доведеться вживати жорсткіших заходів.
Що Трамп каже про санкції та мирні переговори?
Під час виступу у Генеральній Асамблеї ООН Дональд Трамп заявив, що США готові до "дуже жорстких мит" проти Кремля. На такі заходи Вашингтон може піти, якщо Росія не завершить війну проти України, однак не хоче діяти сам.
За словами Трампа, щоб ці "потужні тарифи" мали вплив на Москву, країни ЄС повинні приєднатися до Сполучених Штатів і запровадити аналогічні заходи.
Трамп також стверджує, що планує поговорити з Віктором Орбаном, аби переконати його країну відмовитися від закупівлі російської нафти. Президент США запевнив, що після такої розмови Угорщина змінить свою позицію.