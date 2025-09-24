Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати залишаються єдиною країною, яка може вести діалог і з Україною, і з Росією. Водночас, за його словами, ця посередницька роль може закінчитися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рубіо для NBC Today.

Чи залишатимуться США у ролі посередника?

Марко Рубіо пояснив, що наміри Путіна завжди були очевидними – зокрема, його прагнення захопити Донецьку область.

Ми єдині, хто може розмовляти з Україною та Росією, і всі заохочували нас грати цю роль. У певний момент ця роль може закінчитися,

– зазначив він.

За словами держсекретаря США, Дональд Трамп вже неодноразово висловлював глибоке розчарування діями Путіна та може вдатися до нових санкцій.

Водночас Рубіо підкреслив, що до запровадження санкцій має долучитися і Європа, адже деякі європейські країни продовжують купувати у Росії нафту й газ. Він також згадав про заходи щодо Індії, які, за його словами, США сподіваються "виправити".

Щойно ми посилимо санкції та все інше, наша здатність діяти як посередник у досягненні миру зменшиться, і ця війна триватиме ще два роки, і сотні тисяч людей загинуть,

– наголосив Марко Рубіо.

Водночас він визнав, що остаточне рішення все одно залежить від Путіна: якщо той не прийме пропозицію миру, доведеться вживати жорсткіших заходів.

Що Трамп каже про санкції та мирні переговори?