Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рубио для NBC Today.
Будут ли США оставаться в роли посредника?
Марко Рубио объяснил, что намерения Путина всегда были очевидными – в частности, его стремление захватить Донецкую область.
Мы единственные, кто может разговаривать с Украиной и Россией, и все поощряли нас играть эту роль. В определенный момент эта роль может закончиться,
– отметил он.
По словам госсекретаря США, Дональд Трамп уже неоднократно выражал глубокое разочарование действиями Путина и может прибегнуть к новым санкциям.
В то же время Рубио подчеркнул, что к введению санкций должна присоединиться и Европа, ведь некоторые европейские страны продолжают покупать у России нефть и газ. Он также упомянул о мерах по Индии, которые, по его словам, США надеются "исправить".
Как только мы усилим санкции и все остальное, наша способность действовать как посредник в достижении мира уменьшится, и эта война продлится еще два года, и сотни тысяч людей погибнут,
– подчеркнул Марко Рубио.
В то же время он признал, что окончательное решение все равно зависит от Путина: если тот не примет предложение мира, придется принимать более жесткие меры.
Что Трамп говорит о санкциях и мирных переговорах?
Во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН Дональд Трамп заявил, что США готовы к "очень жестким пошлинам" против Кремля. На такие меры Вашингтон может пойти, если Россия не завершит войну против Украины, однако не хочет действовать сам.
По словам Трампа, чтобы эти "мощные тарифы" имели влияние на Москву, страны ЕС должны присоединиться к Соединенным Штатам и ввести аналогичные меры.
Трамп также утверждает, что планирует поговорить с Виктором Орбаном, чтобы убедить его страну отказаться от закупки российской нефти. Президент США заверил, что после такого разговора Венгрия изменит свою позицию.