Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рубио для NBC Today.

Будут ли США оставаться в роли посредника?

Марко Рубио объяснил, что намерения Путина всегда были очевидными – в частности, его стремление захватить Донецкую область.

Мы единственные, кто может разговаривать с Украиной и Россией, и все поощряли нас играть эту роль. В определенный момент эта роль может закончиться,

– отметил он.

По словам госсекретаря США, Дональд Трамп уже неоднократно выражал глубокое разочарование действиями Путина и может прибегнуть к новым санкциям.

В то же время Рубио подчеркнул, что к введению санкций должна присоединиться и Европа, ведь некоторые европейские страны продолжают покупать у России нефть и газ. Он также упомянул о мерах по Индии, которые, по его словам, США надеются "исправить".

Как только мы усилим санкции и все остальное, наша способность действовать как посредник в достижении мира уменьшится, и эта война продлится еще два года, и сотни тысяч людей погибнут,

– подчеркнул Марко Рубио.

В то же время он признал, что окончательное решение все равно зависит от Путина: если тот не примет предложение мира, придется принимать более жесткие меры.

Что Трамп говорит о санкциях и мирных переговорах?