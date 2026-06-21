В Швейцарию прибыли представители США и Ирана для участия в мирных переговорах
Вице-президент США Джей Ди Венс 21 июня прибыл в Швейцарию для участия в мирных переговорах с Ираном. Ранее страны договорились о 60-дневном прекращении огня для проведения переговоров.
В Цюрих прибыли также представители Ирана и страны-посредника Пакистана. Об этом сообщает Reuters и CNN.
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Что известно о переговорах США и Ирана?
Венс вместе с женой прибыл на авиабазу Эммен в Швейцарии. В состав американской делегации также входят специальный посланник США по вопросам мира Джаред Кушнер и представитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.
Приоритетами Венса в переговорах с Ираном являются создание структуры переговоров, достижение прогресса в ядерных вопросах и прекращение огня в Ливане.
"Надеюсь, что мы добьемся прогресса в ядерном вопросе, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане. Вероятно, переговоры продлятся несколько дней",
– так процитировали журналисты слова вице-президента США перед его вылетом.
Он также отметил, что "есть много чего обсудить".
"Я уверен, что у иранцев тоже будут вопросы, которые они хотели бы обсудить", – сказал чиновник.
Иранская делегация тоже уже прибыла в Швейцарию.
Я считаю, что угнетенные дети Минабу и все дорогие мученики Ирана наблюдают за каждым моим действием и поведением каждую минуту. Они видят нас и ожидают от нас чего-то. Если Бог даст, я не позору угнетенных мучеников и иранскую нацию, и я вернусь с высоко поднятой головой к своим товарищам, с которыми я с нетерпением жду встречи,
– сказал спикер парламента Галибаф после прибытия в Цюрих.
На переговорах 21 июня также будут присутствовать премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и главнокомандующий армией Сайед Асим Мунир.
Пакистан продолжит поддерживать и содействовать реализации договоренностей, достигнутых между Исламской Республикой Иран и Соединёнными Штатами,
— говорится в заявлении МИД Пакистана.
К слову, 20 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и обвинил США в нарушении договоренностей.