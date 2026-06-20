Профессор Игорь Айзенберг отметил в беседе с 24 Каналом, что условия соглашения для США, о которых Дональд Трамп договорился с Ираном, намного хуже, чем те, что были до 28 февраля. Он объяснил, почему президенту США было крайне важно как можно скорее подписать этот меморандум.

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Трамп осознавал риски, если не будет соглашения с Ираном

Айзенберг отметил, что главной целью для Трампа было открытие Ормузского пролива. Для этого он был готов пойти на что угодно. Ведь из-за его блокирования стремительно выросли цены на нефть. Это спровоцировало скачок инфляции в Соединенных Штатах, значительно подорожали топливо и тарифы на электроэнергию.

Все эти факторы приближали экономический кризис. Поэтому Трамп понимал, что это приведет к поражению Республиканской партии на выборах в Конгресс.

Почему Трамп был вынужден подписать меморандум с Ираном: смотрите видео

"При этом Ирану удалось выторговать для себя очень много преференций. Из 14 пунктов меморандума фактически 13 — это различные обязательства Соединенных Штатов. А Иран вообще не обязан ничего делать. Поэтому это не капитуляция США, но точно их стратегическое поражение. А также — стратегическая победа Ирана", — уверен профессор.

Достигли ли США своих целей в противостоянии с Ираном?

Трамп 28 февраля, перед началом войны с Ираном, сформулировал её цели. Но, по мнению Айзенберга, ни одна из этих целей пока не достигнута. Наоборот, Иран находится в более выгодном положении, ведь согласно меморандуму он будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, хотя это всегда было бесплатным.

В частности, США должны создать фонд в размере 300 миллиардов долларов, чтобы де-факто выплатить Ирану репарации. Также в меморандуме речь идет об отмене санкций на иранскую нефть. Но единственное обязательство Ирана – он не будет разрабатывать ядерное оружие,

– подчеркнул Игорь Айзенберг.

Кроме того, 28 февраля Трамп подчеркнул, что одной из целей войны против Ирана было то, чтобы он не мог производить баллистические ракеты и угрожать ими. Но на днях президент США заявил, что, мол, нет ничего плохого в том, что Иран будет иметь баллистические ракеты. Поэтому, по словам профессора, в США все чаще звучат мнения, что Трамп считает американцев дураками, когда заключает такое соглашение с Ираном.

В то же время верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи "в принципе" не поддержал подписание меморандума с США. Он уверен, что Дональд Трамп "из отчаяния использовал все возможные рычаги", чтобы заключить эти договоренности с Тегераном.