На Ближнем Востоке снова неспокойно: Иран ударил по Кувейту, США – по острову Кешм
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 3 июня Иран и США обменялись ударами.
Об этом пишет Reuters.
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Что было атаковано на Ближнем Востоке?
Дипломатия между Вашингтоном и Тегераном не показывает никаких признаков прогресса.
Иран ударил по Кувейту. Во время иранской атаки был поврежден, в частности, один из аэропортов. Рейсы были приостановлены.
В результате обстрела один человек погиб, где несколько получили ранения.
Армия Бахрейна заявила, что перехватила 3 ракеты и несколько беспилотников, тогда как Иран заявил, что атаковал штаб-квартиру Пятого флота США в этой стране, а также авиабазу и вертолеты в другой.
Военные США заявили, что две иранские ракеты, направленные на Кувейт, не попали.
Зато американцы атаковали остров Кешм в Ормузском проливе. Он остается закрытым более 3 месяцев после первых ударов США и Израиля по Ирану.
Напомним, что между США и Ираном якобы продолжаются переговоры. Но, несмотря на это, 1 июня страны также обменялись ударами.
Тогда Штаты целенаправленные ударили по иранским объектам в ответ на сбивание американского беспилотника.
А Иран ответил ударами по телекоммуникационной инфраструктуре.