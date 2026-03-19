Иран впервые сбил американский самолет, – CNN

Во время войны на Ближнем Востоке стороны уничтожали разное оружие. Но впервые был сбит самолет США.

Об этом сообщает CNN. Журналисты ссылаются на источники.

Правда ли, что Иран сбил самолет США?

Есть официальное заявление, в котором сказано, где произошел инцидент и есть ли погибшие.

По словам, капитана Тима Хокинса, представителя Центрального командования США, истребитель-невидимка пятого поколения "выполнял боевую задачу над Ираном". Но самолет был вынужден совершить аварийную посадку. О сбитии официально не говорят и утверждают, что "самолет приземлился благополучно, а состояние пилота стабильное".

Обстоятельства инцидента расследуют.

По информации двух источников, знакомых с ситуацией, американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как его, как считается, был сбит иранским огнем,

– говорится в материале.

Журналисты отметили, что аварийная посадка американского самолета произошла на фоне того, как высокопоставленные чиновники Трампа продолжают заявлять о значительных успехах в войне против Ирана. В частности, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Америка "побеждает с большим преимуществом". А иранская ПВО якобы "сведена на нет".

Этот инцидент станет первым случаем, когда Иран сбил американский самолет в ходе войны, начавшейся в конце февраля,

– акцентировали CNN.

Они добавили, что самолеты F-35 используют как США, так и Израиль. Одно такое воздушное судно стоит более 100 миллионов долларов.

Справка. F-35 Lightning II – семья малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения, разработана американской фирмой Lockheed Martin. Экипаж состоит из одного пилота. Самолет может нести на борту много различного вооружения в зависимости от модификации. Это могут быть ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM и AIM-120 AMRAAM, крылатые ракеты Storm Shadow и AGM-158 JASSM, корректируемые бомбы JDAM весом до 910 килограммов, кластерные бомбы WCMD, управляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon и противотанковые ракеты Brimstone.

