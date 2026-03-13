Укр Рус
Геополитика Ближний Восток На фоне удара БПЛА по базе: Италия выводит свои войска из Ирака
13 марта, 16:48
3

На фоне удара БПЛА по базе: Италия выводит свои войска из Ирака

Полина Буянова
Основні тези
  • Италия постепенно выводит войска из Эрбиля в Ираке из-за эскалации боевых действий, сейчас там осталось около 140 военных.
  • По словам чиновника, Италия также вывела военные подразделения из Катара, Кувейта и Бахрейна.

Италия выводит свои войска из полуавтономного региона Курдистан в Ираке, который стал одной из горячих точек войны на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Почему Италия выводит войска?

По словам итальянского чиновника, Италия постепенно выводит свои силы с базы Camp Singara в Эрбиле с начала боевых действий. Премьер-министр Джорджа Мелони также ранее заявляла, что Италия не намерена вступать в войну.

Из более 300 военных, которые находились там до начала эскалации, около 100 уже вернулись в Италию, а еще примерно 70 находятся в Иордане.

Сейчас в Эрбиле остаются около 140 итальянских военных.

Вывод остальных итальянских войск стал более неотложным после того, как в ночь на четверг (12 марта, – 24 Канал) беспилотник нанёс удар по базе Camp Singara. В результате этой атаки никто из военных не пострадал, 
– сообщили в WSJ.

Кроме того, по словам собеседника издания, Италия также вывела военные подразделения из Катара, Кувейта и Бахрейна.

Под удар также попали другие военные базы

  • Вечером 12 марта стало известно, что иранские дроны-камикадзе атаковали французскую военную базу в Ираке. По данным губернатора Эрбиля Омеда Кошнау и источника в силах безопасности, по меньшей мере шестеро французских военных получили ранения. Их госпитализировали.
     

  • 1 марта под удар беспилотника также попала британская военная база "Акротири" на Кипре. Стоит отметить, что она является крупнейшей базой ВВС Великобритании за пределами страны.
     

  • На фоне эскалации на Ближнем Востоке Украина получила более 10 обращений от стран мира о поддержке в защите от иранских "Шахедов". По словам Владимира Зеленского, вопрос совместной защиты от дроновых атак планируют обсуждать с международными лидерами.