На фоне удара БПЛА по базе: Италия выводит свои войска из Ирака

Италия выводит свои войска из полуавтономного региона Курдистан в Ираке, который стал одной из горячих точек войны на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Почему Италия выводит войска?

По словам итальянского чиновника, Италия постепенно выводит свои силы с базы Camp Singara в Эрбиле с начала боевых действий. Премьер-министр Джорджа Мелони также ранее заявляла, что Италия не намерена вступать в войну.

Из более 300 военных, которые находились там до начала эскалации, около 100 уже вернулись в Италию, а еще примерно 70 находятся в Иордане.

Сейчас в Эрбиле остаются около 140 итальянских военных.

Вывод остальных итальянских войск стал более неотложным после того, как в ночь на четверг (12 марта, – 24 Канал) беспилотник нанёс удар по базе Camp Singara. В результате этой атаки никто из военных не пострадал,

– сообщили в WSJ.

Кроме того, по словам собеседника издания, Италия также вывела военные подразделения из Катара, Кувейта и Бахрейна.

Под удар также попали другие военные базы