Операция в Иране – часть долгосрочной кампании по ликвидации угрозы, – Трамп

Трамп заявил, что военная операция в Иране является частью долгосрочной кампании по устранению угрозы. Он вспомнил атаку американского беспилотника 3 января 2020 года по иранскому генерал-майору Касему Сулеймани, который был "был невероятно жестоким генералом".

По словам американского президента, это было "большим шагом", без которого сегодня могло бы не быть Израиля. Об этом Трамп рассказал CNN.

Что сказал Трамп об операции в Иране?

В июне 2025 США провели "Полуночный молот" – удары США по иранским ядерным объектам.

Трамп также раскритиковал соглашение президента Обамы о ядерном оружии.

"Это была ядерная сделка с Ираном, потому что она давала всю власть Ирану. Они бы имели ядерное оружие 3 – 4 года назад. Они бы использовали его против Израиля. Возможно, они бы использовали его против нас", – сказал он.

Трамп добавил, что эта сделка была "настолько плохой", что это был "путь к бомбе".

На последних переговорах иранцы не желали дать США то, что у них просили, – прекратить обогащение урана.

А теперь, во время операции в Иране, "все идет хорошо". Эти военные действия – "это путь к борьбе с Ираном".

Трамп также сказал, что пока непонятно, кто сейчас руководит страной.

"Мы не знаем, кто является руководством. Мы не знаем, кого они выберут. Возможно, им повезет, и они получат кого-то, кто знает, что делает", – также прокомментировал Трамп будущую иранскую власть.

По его словам, иранцы "много потеряли с точки зрения лидерства" из-за ударов, в результате которых было уничтожено 49 иранских лидеров.

