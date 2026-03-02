По словам американского президента, это было "большим шагом", без которого сегодня могло бы не быть Израиля. Об этом Трамп рассказал CNN.
Что сказал Трамп об операции в Иране?
В июне 2025 США провели "Полуночный молот" – удары США по иранским ядерным объектам.
Трамп также раскритиковал соглашение президента Обамы о ядерном оружии.
"Это была ядерная сделка с Ираном, потому что она давала всю власть Ирану. Они бы имели ядерное оружие 3 – 4 года назад. Они бы использовали его против Израиля. Возможно, они бы использовали его против нас", – сказал он.
Трамп добавил, что эта сделка была "настолько плохой", что это был "путь к бомбе".
На последних переговорах иранцы не желали дать США то, что у них просили, – прекратить обогащение урана.
А теперь, во время операции в Иране, "все идет хорошо". Эти военные действия – "это путь к борьбе с Ираном".
Трамп также сказал, что пока непонятно, кто сейчас руководит страной.
"Мы не знаем, кто является руководством. Мы не знаем, кого они выберут. Возможно, им повезет, и они получат кого-то, кто знает, что делает", – также прокомментировал Трамп будущую иранскую власть.
По его словам, иранцы "много потеряли с точки зрения лидерства" из-за ударов, в результате которых было уничтожено 49 иранских лидеров.
Последние заявления Трампа по Ирану
Дональд Трамп 2 марта заявил, что планируются новые удары по Ирану. По его словам, "большая волна" будет уже вскоре.
Он анонсировал, что война в Иране должна продлиться несколько недель и что ситуация обострится.
В то же время Трампа удивило то, что Иран напал на Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и ОАЭ. Он рассказал, что сначала некоторые страны Ближнего Востока не имели в планах вмешиваться в противостояние против Ирана, но после атак на свои города изменили свою позицию.