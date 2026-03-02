По словам американского президента, это было "большим шагом", без которого сегодня могло бы не быть Израиля. Об этом Трамп рассказал CNN.

Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке

Что сказал Трамп об операции в Иране?

В июне 2025 США провели "Полуночный молот" – удары США по иранским ядерным объектам.

Трамп также раскритиковал соглашение президента Обамы о ядерном оружии.

"Это была ядерная сделка с Ираном, потому что она давала всю власть Ирану. Они бы имели ядерное оружие 3 – 4 года назад. Они бы использовали его против Израиля. Возможно, они бы использовали его против нас", – сказал он.

Трамп добавил, что эта сделка была "настолько плохой", что это был "путь к бомбе".

На последних переговорах иранцы не желали дать США то, что у них просили, – прекратить обогащение урана.

А теперь, во время операции в Иране, "все идет хорошо". Эти военные действия – "это путь к борьбе с Ираном".

Трамп также сказал, что пока непонятно, кто сейчас руководит страной.

"Мы не знаем, кто является руководством. Мы не знаем, кого они выберут. Возможно, им повезет, и они получат кого-то, кто знает, что делает", – также прокомментировал Трамп будущую иранскую власть.

По его словам, иранцы "много потеряли с точки зрения лидерства" из-за ударов, в результате которых было уничтожено 49 иранских лидеров.

Последние заявления Трампа по Ирану