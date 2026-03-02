За словами американського президента, це було "великим кроком", без якого сьогодні могло б не бути Ізраїлю. Про це Трамп розповів CNN.
Що сказав Трамп про операцію в Ірані?
У червні 2025 США провели "Опівнічний молот" – удари США по іранських ядерних об'єктах.
Трамп також розкритикував угоду президента Обами про ядерну зброю.
"Це була ядерна угода з Іраном, бо вона давала всю владу Ірану. Вони б мали ядерну зброю 3 – 4 роки тому. Вони б використали її проти Ізраїлю. Можливо, вони б використали її проти нас", – сказав він.
Трамп додав, що ця угода була "настільки поганою", що це був "шлях до бомби".
На останніх переговорах іранці не бажали дати США те, що у них просили, – припинити збагачення урану.
А тепер, під час операції в Ірані, "усе йде добре". Ці військові дії – "це шлях до боротьби з Іраном".
Трамп також сказав, що наразі незрозуміло, хто зараз керує країною.
"Ми не знаємо, хто є керівництвом. Ми не знаємо, кого вони оберуть. Можливо, їм пощастить, і вони отримають когось, хто знає, що робить", – також прокоментував Трамп майбутню іранську владу.
За його словами, іранці "багато втратили з точки зору лідерства" через удари, унаслідок яких було знищено 49 іранських лідерів.
Останні заяви Трампа щодо Ірану
Дональд Трамп 2 березня заявив, що плануються нові удари по Ірану. За його словами, "велика хвиля" буде уже незабаром.
Він анонсував, що війна в Ірані має тривати кілька тижнів і що ситуація загостриться.
Водночас Трампа здивувало те, що Іран напав на Бахрейн, Йорданію, Кувейт, Катар та ОАЕ. Він розповів, що спочатку деякі країни Близького Сходу не мали у планах втручатися у протистояння проти Ірану, але після атак на свої міста змінили свою позицію.