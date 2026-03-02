Из-за войны на Ближнем Востоке начались проблемы с топливом в Европе: какие прогнозы

Из-за эскалации на Ближнем Востоке в Европе начались проблемы с бензином. В частности, на немецких заправках образовались длинные очереди из-за роста цен на топливо.

Об этом пишет BILD.

Что происходит с топливом в Европе?

В Германии некоторый рост на топливо уже заметили.

Там боятся, что цены на бензин и дизельное топливо вырастут еще больше. Крупные концерны уже сообщили, что добавят к ценам еще 2 – 3%.

Поэтому все активно бросились пополнять запасы.

По всей Германии на заправках наблюдаются длинные очереди. Все обеспокоены,

– сообщил представитель Ассоциации автозаправочных станций Херберт Рабль.

Еще в пятницу литр Super E10 стоил 1,780 евро, в воскресенье – 1,791 евро, а в понедельник – 1,830 евро.

"Мы ожидаем дальнейшего роста цен", – заявила представительница Всеобщего немецкого автомобильного клуба.

Между тем в Италии ситуация вроде спокойная. Украинцы в комментарии 24 Каналу рассказали, что паники нет, но до полного баки автомобилей таки заправили.

Напомним также, что компания Qatar Energy приостановила производство сжиженного природного газа. Иранские "Шахеды" атаковали энергообъект в промышленном городе Рас-Лаффан, которое принадлежит компании, а еще – электростанцию в Месаиде.



В Рас-Лаффане расположен крупнейший в мире экспортный терминал сжиженного природного газа, крупнейший искусственный порт, большая инфраструктура для производства сжиженного природного газа, переработки газа в жидкое топливо, нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающих заводов и электростанции/опреснительной установки.



Также Саудовская Аравия закрыла крупнейший НПЗ в Рас-Тануре. Там тоже был прилет БпЛА.

На фоне этой ситуации исследовательская консалтинговая компания Wood Mackenzie утверждает, что может разгореться конкуренция между Азией и Европой за доступное топливо.

А Goldman Sachs Group Inc. пишет, что за природный газ европейцам придется платить вдвое больше при условии, что поставки через Ормузский пролив остановятся на месяц.

Сколько может длиться операция против Ирана?