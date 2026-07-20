США проводят атаки на Иран девятую ночь подряд, командование подтвердило потери

Июльская эскалация напряженности между США и Ираном продолжается. В ночь на 20 июля американские войска нанесли новую серию ударов.

Об этом сообщает Центральное военное командование США.

Что известно об ударах США по Ирану?

В 19:00 по восточному времени Центральное командование начало новую волну ударов по Ирану. Это уже девятая ночь подряд, когда иранские объекты подвергаются атакам.

Удары будут и дальше ослаблять военный потенциал Ирана, который используется для нападений на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив,

– отметили американские военные.

Между тем Иран 19 июля заявил, что США нанесли удар по АЭС Дарховин на юге страны, недалеко от иракской границы. Заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади пообещал "надлежащий" ответ.

Как пишет CNN, эта электростанция находится на "очень ранней стадии" строительства, и маловероятно, что зафиксированная атака представляет какой-либо радиологический риск.

В то же время последние атаки США не обошлись им без потерь. Известно о гибели двух американских военнослужащих и еще одного пропавшего без вести в Иордании после нападения Ирана 17 июля.

"После тщательных поисков американские военнослужащие сегодня обнаружили на месте происшествия неопознанные останки. Продолжается процесс идентификации останков", – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, 18 июля военнослужащий США погиб в бою на севере Ирака во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского беспилотника. Второй военнослужащий получил легкое ранение.

К слову, 14 июля Иран нанес ракетный удар по двум танкерам ОАЭ "Mombasa" и "Al Bahiyah" в Ормузском проливе, которые находились в территориальных водах Омана. Тогда погиб гражданин Индии. Еще 8 моряков, среди которых 2 украинца, получили ранения. На судах вспыхнули пожары.

Власти ОАЭ осудили атаку, назвав ее нарушением международного права, и заявили о праве на ответные меры. В то же время Иран заявил, что поразил два "супертанкера-нарушителя".