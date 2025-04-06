В Германии будут отрабатывать сценарий нападения России на НАТО

В сентябре в Гамбурге, что в Германии, пройдут масштабные учения НАТО, которые будут имитировать нападение России на страны альянса. Маневры проверят готовность к быстрой переброске войск и логистической поддержке.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NTV/dpa. По информации издания, маневры под названием Red Storm Bravo начнутся 25 сентября и продлятся три дня – военные операции будут проводиться как днем, так и ночью.

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НАТО укрепляет оборону Европы

Эти учения имеют целью проверить готовность союзнических сил к быстрой переброске на восточные границы Европы в случае потенциальной войны с Россией. В частности, будут отрабатываться вопросы логистики, медицинского обеспечения и эвакуации раненых.

Тренировки будут охватывать различные аспекты: передвижение военных через город, организацию транспортных потоков, а также оперативное перемещение техники и снабжения.

Гамбург, расположен на севере Германии, имеет стратегически важное значение для НАТО благодаря своему расположению вблизи важных морских путей и границ со странами Скандинавии и Восточной Европы.

Город является домом для одного из крупнейших портов Европы, что делает его важным логистическим хабом для транспортировки военных материалов через Балтийское море.

Благодаря своей развитой инфраструктуре – порты, аэропорты и железнодорожные связи – Гамбург является критическим узлом для оперативной мобильности сил НАТО. В случае конфликта город может стать основным хабом для поставки техники, вооружений и других ресурсов, что позволит быстро укрепить позиции альянса на восточном фронте.

Эти учения являются частью стратегического подхода НАТО к укреплению своей обороноспособности в условиях роста угрозы со стороны России. Военные маневры в Гамбурге станут важной проверкой того, как быстро альянс может мобилизовать свои силы и обеспечить поддержку странам, находящимся под потенциальной угрозой.