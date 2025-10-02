Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил свою приверженность Владимиру Путину, когда отказался признать, что Россия несет угрозу для ЕС и НАТО. Венгрия не боится, что российский агрессор может вести войну дальше.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Орбан заявил, что для Европы есть другие угрозы, но это не Россия.

Что Орбан говорит об опасности нападения России на Европу?

Премьер-министр Венгрии уверен, что ЕС сильнее России, а потому Путин не будет вести новую войну. По его мнению, от России не стоит ждать угрозы. А настоящую опасность якобы представляют экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности.

У нас более 400 миллионов человек, да? В России – 130 с чем-то. Посмотрите на европейский ВВП – он вот такой, а России – вот такой. Мы тратим, вместе 27 (стран – 24 Канал), больше на военные расходы, чем россияне. Так почему мы боимся? Мы сильнее их,

– сказал Виктор Орбан.

Венгерский лидер также объяснил, почему блокирует вступление Украины в ЕС и НАТО. Орбан считает, что с Киевом нужно иметь стратегическое партнерство по экономике, энергетике и безопасности. В дискуссии с премьером Дании Метте Фредериксен он заявил, что когда Украина вступит в объединения, то война фактически будет вестись на их территории.

Однако Фредериксен зато считает, что вступление Украины в ЕС могло бы, наоборот, остановить войну, однако именно Венгрия блокирует такой шаг.

Почему Орбан делает дерзкие заявления в отношении Украины?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказал, что Виктор Орбан манипулирует Дональдом Трампом и другими странами, которые поддерживают Украину. Заявления венгерского лидера основываются только на его интересах. По мнению эксперта, чтобы этому противодействовать, ЕС должен распространить стандарты дипломатии на всех членов.

Что известно о позиции Орбана относительно вступления Украины в ЕС и НАТО?