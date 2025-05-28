Называть Путина сумасшедшим – это самообман, который лишь играет ему на руку. В Bloomberg разложили, как это мешает эффективному ответу Запада.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на колумниста Bloomberg Марка Чемпиона. Он считает, что нынешние действия Кремля – не проявления безумия, а просчитанные шаги, цель которых – достичь геополитических целей за счет слабости Запада.

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Как Путин играет на слабостях Трампа

Чемпион критикует заявления Дональда Трампа о том, что Путин изменился или якобы является его другом. На самом деле, отмечает автор, Путин – это опытный офицер КГБ, который умеет создавать иллюзию партнерства. В его расчетах – воспользоваться стремлением Трампа к "перезагрузке" отношений с Москвой ради выгоды.

Нарциссов проще всего использовать в таких играх, и с точки зрения Путина, операция "Дональд" развивается как нельзя лучше,

– иронизирует колумнист.

Он отмечает, что Путин не изменил ни своих взглядов, ни цели и дальше пытается восстановить контроль над постсоветским пространством. Одним из ключевых факторов, который изменил баланс в его пользу, стал отказ администрации Трампа от поддержки Украины, включая поставку разведданных.

Нынешние массированные воздушные атаки на украинские города – это не хаотичные действия, а целенаправленная стратегия. Ее цель – истощить систему ПВО Украины и заставить руководство страны выбирать между защитой гражданских или военных объектов.

По мнению Чемпиона, заявление о создании "буферной зоны" – попытка замаскировать расширение российской агрессии. В Вашингтоне это игнорируют, ограничиваясь разговорами об условном перемирии.

В то время как европейские страны начали осознавать срочность поддержки Украины, администрация США, наоборот, углубляет разрыв в трансатлантическом единстве. Например, госсекретарь Марко Рубио, по данным Bloomberg, увольняет экспертов, которые не согласны с официальной позицией по войне.

Поражение Украины поставит под угрозу стабильность на всем континенте. Большинство европейских лидеров это уже понимают. Но без США им не справиться,

– заключает Чемпион.

Он считает, что только убеждение Трампа изменить свою позицию может дать Украине шанс выстоять. И, несмотря на политические трудности, это – самый реалистичный сценарий спасения.