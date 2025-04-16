"Перемирие Трампа" исчезает на глазах: Россия издевается, а Украина под обстрелами

Дональд Трамп обещал мгновенный мир в Украине, но вместо этого его "перемирие" разваливается прямо на глазах. Россия усиливает удары, а Украина теряет поддержку.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Economist. После громких заявлений о прекращении войны в Украине в течение 24 часов, Трамп сейчас надеется на перемирие хотя бы в течение первых 100 дней своего президентства.

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Мирный план Трампа буксует

В то же время конфликт он все чаще называет "войной Байдена" – мол, это не его ответственность. Но чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше эта война становится именно его политической проблемой.

11 марта Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при посредничестве США. Но Россия отказалась и взамен усилила атаки. 13 апреля две ракеты ударили по Сумах, погибли 34 человека, которые собрались на Вербное воскресенье. До того – удар по Кривому Рогу, где 20 погибших.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский раскритиковал наивность команды Трампа, заявив, что Кремль "издевается над их доброй волей". Но сам Трамп проявляет снисходительность к Москве. После трагедии в Сумах он намекнул, что это была "ужасная ошибка", одновременно отказавшись предоставить Киеву ракеты.

Санкции – есть, но не для России

Несмотря на заявления о жесткой позиции в отношении Кремля, санкционная политика Трампа вызывает вопросы. Когда он недавно ввел "взаимные тарифы", то ввел 10% пошлины на украинские товары - но Россию обошел, объяснив это тем, что она уже под санкциями.

Американские войска и техника постепенно покидают польский Жешув –ключевую точку поставки вооружения Украине. Между тем новый глава Пентагона Пит Гегсет даже не присутствовал на встрече Контактной группы по обороне Украины, только присоединился онлайн.

10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры между представителями США и России. Тема – не война, а модернизация посольств и обмен пленными. Российские СМИ подают это как начало "сближения" между странами – независимо от ситуации в Украине.

Параллельно в команде Трампа озвучиваются тревожные сигналы. По словам дипломатов, некоторые советники выражают усталость от поддержки Украины.

Европа готовится действовать самостоятельно

В условиях снижения американской поддержки Великобритания и Франция инициируют создание европейских сил для помощи Украине после потенциального перемирия. Они не будут патрулировать фронт, но будут базироваться на западе Украины, занимаясь подготовкой ВСУ и, возможно, воздушным патрулированием.

Но и это под вопросом. Посол Трампа в России Стив Уиткофф предложил гарантию мира в виде уступки Кремлю четырех украинских областей, включая территории, которые Россия еще не контролирует. Это неприемлемо для Украины и ЕС.

Бывший советник Совета нацбезопасности США Дэвид Шимер отметил, что Европа должна активизировать помощь уже сейчас. Речь идет о новых поставках вооружения, инвестиции в украинскую оборонку, переговоры по закупкам ПВО в США и использование замороженных российских активов.