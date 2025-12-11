"НАТО – следующая цель России": Рютте убежден, что стоит быть готовым к войне

В НАТО считают, что они станут следующей целью России. Кроме того, Альянс может готовиться к уже известным масштабам войн.

Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине 11 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что говорят в НАТО об угрозе войны?

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса должны быть готовы к возможной агрессии России.

Он отметил, что в основном общество в Европе "самодовольное и не чувствует срочности". Также, мол, многие верят, что время на их стороне, однако Рютте убеждает в обратном.

По мнению генсека НАТО, Россия представляет угрозу для стран Альянса, которые являются ее следующей целью.

Мы должны быть готовы к масштабной войне, которую пережили наши деды и прадеды,

– добавил Рютте.

Готовится ли НАТО к войне?