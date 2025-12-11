"НАТО – наступна ціль Росії": Рютте переконаний, що варто бути готовим до війни

У НАТО вважають, що вони стануть наступною ціллю Росії. Крім того, Альянс може готуватися до вже відомих масштабів війн.

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції у Берліні 11 грудня, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що кажуть у НАТО про загрозу війни?

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу мають бути готовими до можливої агресії Росії.

Він зазначив, що здебільшого суспільство у Європі "самовдоволене та не відчуває терміновості". Також, мовляв, багато хто вірить, що час на їхньому боці, проте Рютте переконує у зворотному.

На думку генсека НАТО, Росія становить загрозу для країн Альянсу, які є її наступною ціллю.

Ми повинні бути готові до масштабної війни, яку пережили наші діди й прадіди,

– додав Рютте.

Чи готується НАТО до війни?