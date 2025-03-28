Россия может быть готова к войне против НАТО к 2030 году, – разведка Германии

Россия, вероятно, готовится к масштабной войне против НАТО. В докладе Федеральной разведывательной службы Германии и Бундесвера говорится, что Кремль может быть готов к противостоянию к 2030 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Какие планы может иметь Россия относительно войны против НАТО

В докладе указано, что Москва воспринимает отношения с Западом как "системный конфликт" и готова применять силу, чтобы достичь своих целей. В немецкой разведке не исключают, что к 2030 году Россия создаст необходимые условия для ведения "крупномасштабной войны с применением обычных вооружений" с НАТО.

Согласно отчету Федеральной разведывательной службы Германии, сейчас три четверти российских солдат и техники из приграничных регионов со странами Балтии вовлечены в войну против Украины. А военно-воздушные силы и флот страны-агрессора остаются боеспособными.

Однако после окончания полномасштабной войны против Украины, российские подразделения могут быть передислоцированы обратно в прибалтийский регион. Также в немецкой разведке утверждают, что Россия восполняет потери, которые несет на фронте, а ее оборонная промышленность производит больше, чем сейчас необходимо.

В немецкой разведке ожидают, что к 2026 году численность российской армии может вырасти до 1,5 миллиона человек, а объем военного присутствия на границе с НАТО – на 30 – 50%. Военные расходы России в 2025 году могут достичь 120 миллиардов евро, что составляет более 6% ВВП страны. По сравнению с 2021 годом военный бюджет России увеличился практически вчетверо.

К слову, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готовится к возможному нападению России на страны НАТО до 2030 года. Литовская армия готовится создать национальное подразделение с необходимой инфраструктурой, чтобы противостоять этому.