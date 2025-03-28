Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне рассказал, что, как четко указано в Стратегической концепции и Военной стратегии НАТО, главными угрозами являются Россия и террористические группировки. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Смотрите также Россия снова атаковала газотранспортную систему "Суджа": объект может быть уничтожен
Вероятность "столкновения" низкая
По словам Драгоне, если Россия сделает начнет войну с НАТО, то ответ будет катастрофическим для Москвы.
Без сомнений, силы и возможности НАТО значительно превосходят российские. Благодаря позиции сдерживания и обороны вероятность "столкновения" с Россией является низкой, хотя и не исключена,
– объяснил он.
По его словам, именно поэтому меры сдерживания должны оставаться сильными, а НАТО должен оставаться бдительным.
У нас есть оборонные планы и они мощные. Мы готовы,
– подчеркнул военный.
Он также отметил, что именно поэтому более 75 лет союзные страны сохраняют мир и стабильность.