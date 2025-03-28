Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне рассказал, что, как четко указано в Стратегической концепции и Военной стратегии НАТО, главными угрозами являются Россия и террористические группировки. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Вероятность "столкновения" низкая

По словам Драгоне, если Россия сделает начнет войну с НАТО, то ответ будет катастрофическим для Москвы.

Без сомнений, силы и возможности НАТО значительно превосходят российские. Благодаря позиции сдерживания и обороны вероятность "столкновения" с Россией является низкой, хотя и не исключена,

– объяснил он.

По его словам, именно поэтому меры сдерживания должны оставаться сильными, а НАТО должен оставаться бдительным.

У нас есть оборонные планы и они мощные. Мы готовы,

– подчеркнул военный.

Он также отметил, что именно поэтому более 75 лет союзные страны сохраняют мир и стабильность.