Я ни на чьей стороне, – Трамп о войне России против Украины

Президент США Дональд Трамп заверил, что он не стоит ни на чьей стороне в войне России против Украины. Он подчеркнул, что он на стороне "прекращения убийств".

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

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На чьей стороне Трамп?

Журналисты спросили у Трампа, стал ли он на сторону Украины в войне с Россией. Американский лидер сказал, что не находится "ни на чьей стороне" в войне. Глава Белого дома подчеркнул, что просто хочет остановить убийства.

Нет, я ни на чьей стороне. Вы знаете, на чьей я стороне? На стороне человечества. Я хочу остановить убийство тысяч людей каждую неделю,

– ответил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что он на стороне "прекращения убийств" в войне России против Украины.

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К слову, недавно президент США прокомментировал свои отношения с российским диктатором. Трамп заявил, что разочарован Путиным, однако "еще не все закончено".