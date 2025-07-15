Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Оружие идет, санкции готовятся, но радоваться рано: что на Западе пишут о развороте Трампа

Как реагирует Путин на последние заявления Трампа об Украине?

Российский диктатор "считает, что экономика России и ее армия достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада". Он надеется, что Россия выдержит дальнейшие экономические трудности. Хотя Трамп отметил, что Путину следует спасать собственную страну и экономику. Если в течение 50 дней Москва не заключит мирное соглашение, США введут 100% пошлин против нее. Эти тарифы будут направлены и против покупателей российской нефти. Но Путина это не пугает.

Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного соглашения в Украине, включая американцев, поэтому он будет продолжать, пока не получит того, чего хочет,

– сообщили источники.

По их словам, российский диктатор ставит цели Москвы гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада. К тому же Россия производит много боеприпасов и оружия. Поэтому Путин не остановится на уже оккупированных регионах и пойдет дальше.

Что касается Трампа, то Путин "маневрирует, чтобы не раздражать непредсказуемого президента США слишком сильно".

"Трамп имеет мало рычагов влияния на Путина. Даже если Вашингтон введет тарифы на покупателей российской сырой нефти, Москва все равно найдет способ продать ее на мировые рынки", – рассказали источники медийщикам.

Интересно, что журналисты BBC призвали уменьшить восторг относительно заявлений Трампа и воспринимать их более умеренно.