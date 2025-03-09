Кремль готовится к войне с Западом и использует обострение между США и Европой, – ISW

Уже неоднократно говорили о том, что Россия готовится к войне против Запада. В Институте изучения войны предположили, что для этого она может использовать разногласия между Европой и США.

Россия продолжает продвигать нарратив о том, что страны Евросоюза и Украина якобы стремятся затянуть войну и обострить ситуацию. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Эскалация между Россией и Западом

В кремле считают, что таким образом Россию пытаются отвлечь от долгосрочной подготовки к войне с Западом. Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на саммит Европейского Союза, который состоялся 6 марта в Брюсселе.

Она считает, что расходы Европы на оборону и поддержка Украины – это то, что "сознательно подпитывает" эскалацию между Западом и Россией. По ее словам, ЕС "милитаризованный союз", который стремится нанести стратегическое поражение России. По мнению Захаровой, Европейский союз играет в "опасные геополитические игры" и "затягивает" возможность переговоров о прекращении войны.

В ISW оценили комментарии Захаровой. Аналитики отметили, что они оправдывают долгосрочные усилия России по милитаризации российского общества.

Какова роль Беларуси

Россия усиливает свое влияние в Беларуси и расширяет военную группировку там, поэтому аналитики оценивают это как подготовку к войне с НАТО.

К примеру, летом 2021 года, Россия разместила в Беларуси несколько систем ПВО С-300, а в сентябре 2021 года подразделения Воздушно-космических сил России начали наращивать свое военное присутствие в Беларуси.

Кроме того, отмечают в ISW, Россия и Беларусь постоянно использовали Договор о создании Союзного государства для углубления своих двусторонних военных соглашений.

В ноябре 2024 года Россия обновила свою ядерную доктрину и расширила ядерный зонтик на Беларусь.

Россия готовится к войне

В Институте изучения войны также отметили, что Россия реструктуризирует свои Вооруженные силы, развивает военную промышленность и гибридную войну. Это подчеркивает усилия Москвы по подготовке и, возможно, инициированию будущего конфликта с Западом.