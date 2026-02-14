"Мы поддерживаем Киев": Рубио высказался об оружии для Украины и санкциях
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не поставляет оружие России и не вводит санкции против Украины, а оказывает военную помощь Киеву.
- Рубио выразил сомнение в стремлении России завершить войну и сообщил о новых санкциях в отношении российской нефти.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не поставляет оружие России и не вводит санкции против Украины, при этом выразив сомнение в реальном стремлении Москвы завершить войну. Он также сообщил о новых санкциях в отношении российской нефти.
Заявление Рубио прозвучало на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Clash Report.
Смотрите также Выступления перед мировыми лидерами и СМИ: с кем встретится Зеленский в Мюнхене
Что заявил Рубио о поддержке Украины?
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не поставляют оружие России и не вводят санкции против Украины, зато оказывают военную помощь Киеву и вводят ограничения именно против Москвы.
В то же время Рубио выразил сомнение, что Россия действительно стремится завершить войну, отметив, что в США не уверены в серьезности намерений Кремля и условиях возможного прекращения боевых действий. По его словам, Вашингтон продолжает проверять готовность сторон к переговорам и уже ввел дополнительные санкции против российской нефти, а также сообщил о новых запланированных встречах военных представителей Украины и России.
Напомним! Вечером 14 февраля в Мюнхене должна состояться свстреча Марко Рубио с Владимиром Зеленский.
Что известно о поддержке США в войне с Украиной?
США задерживают энергетическую поддержку Украине из-за бюрократических проблем, вызванных изменениями в федеральной структуре и внутренними спорами. Украинские чиновники обеспокоены, что задержка может повлиять на энергетическую стабильность страны, особенно в условиях зимы и российских атак.
Трамп вынужден поддерживать Украину из-за мощной группировки ее сторонников в его окружении. Республиканец Линдси Грэм давит на Трампа для введения тарифов на российскую нефть и продажи Украине ракет Tomahawk, что свидетельствует о растущей проукраинской тенденции в окружении Трампа.
Несмотря на все это США продолжат поставки оружия Украине через механизмы НАТО до заключения мирного соглашения об окончании войны в Украине. Мэттью Уитакер отметил, что поддержка позволит Украине защищать свой суверенитет, а президент Трамп выступает за сохранение единства НАТО.