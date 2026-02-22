НАТО считает, что Украина может изменить ход войны, но есть два ключевых условия для этого, –The Times

Украина нуждается в существенном усилении пехоты и современного вооружения для изменения ситуации на фронте. Речь идет о мобилизации дополнительных военных и получении более мощных систем.

Украинская армия нуждается в более мощном вооружении и значительном человеческом ресурсе. Об этом пишет The Times.

Что нужно Украине, чтобы изменить ситуацию на фронте?

По данным источников в военной разведке НАТО и независимых аналитиков, Киеву нужно мобилизовать не менее 250 тысяч дополнительных военных. В Альянсе считают, что Москва способна поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий еще по крайней мере год. В то же время Украина, по оценкам собеседников издания, уступает России по численности войск и количеству вооружения на большинстве участков фронта, в частности вблизи Лимана и Северска.

Аналитики также предупреждают, что в случае дальнейшего продвижения российских войск в районе Гуляйполя Запорожье может оказаться в зоне поражения FPV-дронов. Это создаст угрозу для крупного областного центра, подобную той, в которой длительное время находится Херсон.

Украинский офицер в Покровске отметил, что российские силы имеют значительное преимущество в авиации и тактических баллистических ракетах. Это дает им возможность наносить удары по логистическим и командным узлам, в частности с помощью управляемых авиабомб.

Сколько еще могут воевать россияне?

Исследователь сухопутной войны Королевского института объединенных служб Ник Рейнольдс отмечает, что российские войска постепенно продвигаются вперед, в частности из-за стратегического значения так называемого "крепостного пояса" городов на Донбассе, где рельеф местности дает преимущество стороне, которая их контролирует.

По оценкам британских оборонных источников, даже при оптимистическом для Москвы сценарии ей понадобится еще около 18 месяцев и сотни тысяч потерь для захвата остального Донбасса. В худшем варианте война может длиться до четырех лет и стоить миллионных потерь. В то же время эксперты считают, что Россия готова и в дальнейшем компенсировать потери за счет значительных человеческих резервов, а Кремль не демонстрирует готовности к компромиссам в переговорах.

Какова ситуация на фронте?