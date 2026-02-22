Россия привлекает значительные человеческие ресурсы и технику, но не может удержать территории. Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВС Украины.

Что известно об операции ДШВ на Александровском направлении?

Основными задачами подразделений является срыв планов врага по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром его группировки и вытеснение за пределы административной границы Днепропетровской области. Несмотря на активные штурмовые действия врага, украинские военные отражают атаки и параллельно ведут наступательные действия.

Ситуацию на направлении Александровском характеризуют как очень динамичную. Оккупанты пытаются удержать каждый метр захваченной территории, привлекая значительные человеческие и технические ресурсы. В то же время подразделения ДШВ шаг за шагом выполняют поставленные задачи и продвигаются вперед.

С начала операции вместе со смежными подразделениями восстановлен контроль над территорией более 300 квадратных километров и 8 населенными пунктами, которые были зачищены от диверсионно-разведывательных групп противника.

Поскольку активная фаза операции продолжается, об окончательных результатах наступления ВСУ будет сообщено позже.

