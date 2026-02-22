Об актуальной ситуации на фронте, а также о продвижении украинских и российских сил говорится в обновленном аналитическом отчёте Института изучения войны (ISW).

К теме Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе: россияне в панике поднимали самолеты с аэродрома

Какие основные изменения на линии соприкосновения?

В приграничных районах Курской и Сумской областей российские подразделения вели наступательные действия вблизи Яблоновки, Плехового, а также в направлениях Мирополье и Новой Сечи. Появилась информация о переброске 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады с Херсонского направления в Курскую область.

В Харьковской области российские войска продолжали атаки к северу от Харькова, в частности в районах Казачьей Лопани, Волчанска, Старицы и вблизи Большого Бурлука. Несмотря на интенсивность боев, линия фронта осталась без изменений.

На Купянском направлении украинские силы продвинулись в восточной части Куриловки и незначительно в самом Купянске. Российские войска пытались наступать на восток и юго-восток от города, однако, по имеющимся данным, их достижения минимальны, а закрепиться мешает постоянное огневое давление ВСУ.

На Лиманско-Славянском направлении российские силы атаковали с разных сторон, но попытки инфильтрации небольших групп не изменили линию боевого соприкосновения.

Что известно о ситуации на главных отрезках фронта: смотрите карты от ISW

В районе Константиновки и Дружковки продолжались бои. Так, российские источники заявляли о якобы захвате отдельных населенных пунктов, однако независимого подтверждения этому нет.

На Добропольском направлении российские подразделения действовали в районе Торецка, проводя атаки и попытки проникновения малыми группами без изменения контроля территории. ВСУ осуществляли контратаки. Подобная ситуация и на Покровском направлении: российские силы атаковали с нескольких сторон, пытаясь вытеснить украинские подразделения из северной части Мирнограда и продвинуться в глубину обороны небольшими мобильными группами на легком транспорте. Также они устанавливают оборудование для усиления работы дронов, однако подтвержденных прорывов нет.

В то же время украинские силы достигли локального продвижения на Новопавловском и Александровском направлениях. Несмотря на заявления российских источников о собственных успехах вблизи Ивановки, подтверждений этому нет. На юге, в частности на Гуляйпольском направлении, российские войска атаковали на северо-запад и запад от города, но зафиксированы лишь попытки инфильтрации без изменения линии фронта.

К слову, в последнее время активизировалось именно Гуляйпольское направление, где Силы обороны провели важную операцию против противника. В комментарии 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович, объяснив обстановку на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

В западной части Запорожской области, в районе Орехова, продолжались атаки без подтвержденных продвижений. На Херсонском направлении российские силы осуществили ограниченные штурмовые действия вблизи Антоновского моста, однако без результата.

Как Силы обороны отрабатывают по вражескому тылу?