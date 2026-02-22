Про актуальну ситуацію на фронті, а також про просування українських та російських сили йдеться в оновленому аналістичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які основні зміни на лінії зіткення?

У прикордонних районах Курської та Сумської областей російські підрозділи вели наступальні дії поблизу Яблунівки, Плехового, а також у напрямках Миропілля та Нової Січі. Зёявилася інформація про перекидання 80-ї окремої арктичної мотострілецької бригади з Херсонського напрямку до Курської області.

На Харківщині російські війська продовжували атаки на північ від Харкова, зокрема в районах Козачої Лопані, Вовчанська, Стариці та поблизу Великого Бурлука. Попри інтенсивність боїв, лінія фронту залишилася без змін.

На Куп'янському напрямку українські сили просунулися в східній частині Курилівки та незначно в самому Куп'янську. Російські війська намагалися наступати на схід і південний схід від міста, однак, за наявними даними, їхні здобутки мінімальні, а закріпитися заважає постійний вогневий тиск ЗСУ.

На Лимансько-Слов'янському напрямку російські сили атакували з різних сторін, але спроби інфільтрації невеликих груп не змінили лінію бойового зіткнення.

У районі Костянтинівки та Дружківки тривали бої. Так, російські джерела заявляли про нібито захоплення окремих населених пунктів, однак незалежного підтвердження цьому немає.

На Добропільському напрямку російські підрозділи діяли в районі Торецька, проводячи атаки й спроби проникнення малими групами без зміни контролю території. ЗСУ здійснювали контратаки. Подібна ситуація і на Покровському напрямку: російські сили атакували з кількох боків, намагаючись витіснити українські підрозділи з північної частини Мирнограда та просунутися в глибину оборони невеликими мобільними групами на легкому транспорті. Також вони встановлюють обладнання для посилення роботи дронів, однак підтверджених проривів немає.

Водночас українські сили досягли локального просування на Новопавлівському та Олександрівському напрямках. Попри заяви російських джерел про власні успіхи поблизу Іванівки, підтверджень цьому немає. На півдні, зокрема на Гуляйпільському напрямку, російські війська атакували на північний захід і захід від міста, але зафіксовані лише спроби інфільтрації без зміни лінії фронту.

У західній частині Запорізької області, в районі Оріхова, тривали атаки без підтверджених просувань. На Херсонському напрямку російські сили здійснили обмежені штурмові дії поблизу Антонівського мосту, однак без результату.

Як Сили оборони відпрацьовують по ворожому тилу?