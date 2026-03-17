"До 9 миллионов дронов за год": еврокомиссар шокировал заявлением о возможностях России в войне
- Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что Россия сможет использовать до 9 миллионов беспилотников в 2026 году, заставляя ЕС пересматривать оборонную политику.
- Кубилюс подчеркнул, что украинский опыт в сфере дронов признается на международном уровне, и призвал ЕС интегрировать украинский оборонно-промышленный потенциал в европейскую оборонную индустрию.
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Россия способна использовать миллионы беспилотников уже в 2026 году. Это, по его словам, заставляет Европейский Союз пересматривать собственную оборонную политику и усиливать военные возможности.
Количество использованных беспилотников в 2026 году может составлять от семи до девяти миллионов. Об этом Кубилюс сообщил во время выступления на форуме Europa Forum в Брюсселе, передает Радио Свобода.
Что сказал еврокомиссар о дроновом потенциале России?
Андрюс Кубилюс отметил, что масштабное наращивание производства дронов в России является одним из ключевых факторов, который заставляет Европейский Союз пересматривать свою оборонную политику. Он отметил, что Россия тратит на армию около 85% от всего оборонного бюджета ЕС в пересчете по паритету покупательной способности. По его данным в 2026 году количество использованных Россией беспилотников в войне с Украиной может достичь 9 миллионов.
Еврокомиссар отметил, что война против Украины продемонстрировала новую роль беспилотников на поле боя, а также предупредил о риске дальнейшей эскалации.
Существует реальная возможность, что мы можем столкнуться с российской агрессией,
– заявил он.
Кубилюс также подчеркнул, что украинский опыт в сфере дронов уже признается на международном уровне. В частности, по его словам, Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Украиной по производству перехватчиков беспилотников, а также этот опыт признают США и Израиль. Он призвал ЕС интегрировать украинский оборонно-промышленный потенциал в европейскую оборонную индустрию.
Что известно о последних дроновых атаках на Украину?
Ночью 17 марта россияне применили 178 БПЛА различных типов. Известно, что защитники неба смогли уничтожить 154 вражеских БпЛА. Однако, к сожалению, зафиксированы попадания беспилотников на 12 локациях.
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Известно, что в результате удара по терминалу логического оператора есть пострадавшие. Состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести.
Днем 16 марта в Киевской области работала ПВО. Российские оккупанты запустили беспилотники, которые атаковали регион.