"До 9 миллионов дронов за год": еврокомиссар шокировал заявлением о возможностях России в войне

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Россия способна использовать миллионы беспилотников уже в 2026 году. Это, по его словам, заставляет Европейский Союз пересматривать собственную оборонную политику и усиливать военные возможности.

Количество использованных беспилотников в 2026 году может составлять от семи до девяти миллионов. Об этом Кубилюс сообщил во время выступления на форуме Europa Forum в Брюсселе, передает Радио Свобода.

Что сказал еврокомиссар о дроновом потенциале России?

Андрюс Кубилюс отметил, что масштабное наращивание производства дронов в России является одним из ключевых факторов, который заставляет Европейский Союз пересматривать свою оборонную политику. Он отметил, что Россия тратит на армию около 85% от всего оборонного бюджета ЕС в пересчете по паритету покупательной способности. По его данным в 2026 году количество использованных Россией беспилотников в войне с Украиной может достичь 9 миллионов.

Еврокомиссар отметил, что война против Украины продемонстрировала новую роль беспилотников на поле боя, а также предупредил о риске дальнейшей эскалации.

Существует реальная возможность, что мы можем столкнуться с российской агрессией,

– заявил он.

Кубилюс также подчеркнул, что украинский опыт в сфере дронов уже признается на международном уровне. В частности, по его словам, Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Украиной по производству перехватчиков беспилотников, а также этот опыт признают США и Израиль. Он призвал ЕС интегрировать украинский оборонно-промышленный потенциал в европейскую оборонную индустрию.

