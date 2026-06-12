Лукашенко дал прогноз, когда закончится война в Украине

Самопровозглашённый президент Беларуси заявил, что российско-украинская война может закончиться до конца 2026 года. Он считает, что это зависит от нескольких человек.

Белорусский диктатор дал интервью проправительственному белорусскому СМИ "Пул Первого". Об этом сообщает "24 Канал".

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Что сказал Лукашенко о российско-украинской войне?

Союзник Путина, который в начале вторжения предоставил свою территорию для российского вторжения, заговорил о возможности наступления мира в 2026 году. Он отметил, что не просто надеется, а уверен в том, что войны в Украине и Иране будут прекращены.

Если будет такое желание, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт (так белорусский диктатор называет войну – 24 Канал) России и Украины можно в этом году закончить,

– заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что сейчас есть возможность прекратить боевые действия. По его словам, все зависит от желания буквально нескольких человек. Однако белорусский диктатор не рассказал, кого именно имеет в виду.

Что Лукашенко сказал о войне в Иране?

Лукашенко считает, что на Ближнем Востоке идет война Ирана с Израилем, а не Ирана с США, в которую Вашингтон был втянут "из-за недальновидной политики отдельных руководителей".

Самопровозглашенный президент считает, что обстоятельства диктуют завершение и этой войны. Он сказал, что якобы знает позицию президента США и что Трамп нацелен на ее окончание.

Что касается Ближнего Востока, там других вариантов нет. Она в этом году будет завершена. Я надеюсь даже, что в ближайшее время,

– прогнозирует Лукашенко.

Диктатор сравнил обе войны и заявил, что российско-украинскую сложнее завершить, чем на Ближнем Востоке. Он добавил, что объективные обстоятельства заставят Трампа прекратить давление на Иран, а Израиль будет полностью зависеть от США.

Угрозы Лукашенко Украине

Беларусь остается одним из потенциальных направлений, через которое Россия может попытаться растянуть украинскую оборону. Лукашенко продолжает угрожать Киеву, хотя с начала полномасштабной войны его территория уже была плацдармом для российского вторжения, об этом заявил советник президента Украины в эфире 24 Канала.

Однако недавно белорусский диктатор заговорил иначе. Он заявил, что не хочет отправлять белорусов на войну в Украину.