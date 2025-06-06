В FP рассказали, как украинцы меняют ход войны и не позволяют России победить

После трех лет полномасштабной войны россияне не могут захватить Украину – враг сейчас даже дальше от своей победы, чем в 2022 году. Все благодаря умению украинцев адаптироваться.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Кристиана Керила, который на страницах Foreign Policy написал об особенностях украинцев, помогающих в войне с агрессором.

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Что помогает Украине выстоять против России

Кристиан Керил отметил, что украинцы находят ловкий прием против каждого российского лома. Несмотря на очевидное преимущество по всем видам военных ресурсов Россия не может победить Украину.

Он вспомнил момент осенью 2022 года, когда Россия начала свою кампанию регулярных налетов дронов-камикадзе "Шахед". Защитники Украины имели проблемы с обнаружением беспилотников: они летели слишком низко и их не видели радары.

Двое украинских инженеров быстро нашли решение. Сегодня страна покрыта сетью из 9500 микрофонов, установленных на двухметровых столбах. Микрофоны, подключены к мобильным телефонам, отслеживают "Шахэды" по звуку и отправляют эти данные в центральную систему,

– пишет журналист.

Он добавил, что каждый такой столб с микрофоном стоит менее 500 долларов. Это делает всю сеть, известную как "Небесная крепость", дешевле пары ракет Patriot.

Кэрил объяснил, благодаря чему Украина до сих пор не проиграла врагу, который намного сильнее.

Это неравенство заставило украинцев проявить креативность, обойти традиционную бюрократию и предоставить солдатам и предпринимателям возможности в поиске неортодоксальных решений, которые быстро удовлетворяют потребности поля боя. Поскольку она в значительной степени игнорирует традиционную военную иерархию и ее медленные процессы "сверху вниз", можно назвать новую философию Украины "плоской войной",

– рассказал он.

Журналист вспомнил операцию СБУ "Паутина", отметив, что одной из самых ярких черт новой философии является акцент на экономической эффективности. Тогда украинцы использовали дроны стоимостью в несколько сотен долларов, чтобы уничтожить самолеты, которые стоят десятки и даже сотни миллионов долларов.

По мнению автора, "плоская война" является спланированной стратегией Киева, а не просто реакцией на тяжелое положение государства. Эта философия – отражение новейшей политической истории Украины, в которой страна постепенно отказывалась от советского централизма в пользу современной децентрализации.

Журналист упомянул другие особенности, которые помогают Украине эффективно воевать против врага:

Многие важнейшие военные решения принимаются не Офисом президента или Генштабом, а на уровне бригад. Они могут самостоятельно определять задачи личному составу и контактировать с производителями оружия.

Украина успешно использует искусственный интеллект в войне. "Преимущество Украины заключается не в отдельных технологиях, которые она развернула, а в ее способности регулярно опережать Россию в инновационном цикле", – заявила Джойс Хакме, заместитель директора программы международной безопасности в британском аналитическом центре Chatham House.

Автор подчеркнул, что в Соединенных Штатах частично подражают специфической стратегии ведения войны, которой вооружились украинцы. Пентагон запустил программу "Репликатор", целью которой является производство множества дешевых дронов в прямом сотрудничестве с частными компаниями. Эта программа, вероятно, была создана на опыте Украины.