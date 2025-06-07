Про це пише 24 Канал із посиланням на журналіста Крістіана Керіла, який на сторінках Foreign Policy написав про особливість українців, що допомагає у війні з агресором.

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Що допомагає Україні вистояти проти Росії

Крістіан Керіл зазначив, що українці знаходять спритний прийом проти кожного російського лома. Попри очевидну перевагу за всіма видами військових ресурсів Росія не може перемогти Україну.

Він згадав момент восени 2022 року, коли Росія розпочала свою кампанію регулярних нальотів дронів-камікадзе "Шахед". Захисники України мали проблеми з виявленням безпілотників: вони летіли занадто низько та їх не бачили радари.

Двоє українських інженерів швидко знайшли рішення. Сьогодні країна вкрита мережею з 9500 мікрофонів, встановлених на двометрових стовпах. Мікрофони, підключені до мобільних телефонів, відстежують "Шахеди" за звуком та надсилають ці дані до центральної системи,

– пише журналіст.

Він додав, що кожен такий стовп з мікрофоном коштує менш як 500 доларів. Це робить всю мережу, відому як "Небесна фортеця", дешевшою за пару ракет Patriot.

Керіл пояснив, завдяки чому Україна досі не програла ворогу, який є набагато сильнішим.

Ця нерівність змусила українців проявити креативність, обійти традиційну бюрократію та надати солдатам і підприємцям можливості в пошуку неортодоксальних рішень, які швидко задовольняють потреби поля бою. Оскільки вона значною мірою ігнорує традиційну військову ієрархію та її повільні процеси "зверху вниз", можна назвати нову філософію України "плоскою війною",

– розповів він.

Журналіст згадав операцію СБУ "Павутина", зазначивши, що однією з найяскравіших рис нової філософії є ​​акцент на економічній ефективності. Тоді українці використовували дрони вартістю у кілька сотень доларів, щоб знищити літаки, які коштують десятки й навіть сотні мільйонів доларів.

На думку автора, "плоска війна" є спланованою стратегією Києва, а не просто реакцією на скрутне становище держави. Ця філософія – відображення новітньої політичної історії України, в якій країна поступово відмовлялася від радянського централізму на користь сучасної децентралізації.

Журналіст згадав інші особливості, які допомагають Україні ефективно воювати проти ворога:

Багато найважливіших військових рішень ухвалюються не Офісом президента чи Генштабом, а на рівні бригад. Вони можуть самостійно визначати задачі особовому складу та контактувати з виробниками зброї.

Україна успішно використовує штучний інтелект у війні. "Перевага України полягає не в окремих технологіях, які вона розгорнула, а в її здатності регулярно випереджати Росію в інноваційному циклі", – заявила Джойс Хакме, заступниця директора програми міжнародної безпеки в британському аналітичному центрі Chatham House.

Автор підкреслив, що у Сполучених Штатах частково наслідують специфічну стратегію ведення війни, якою озброїлися українці. Пентагон запустив програму "Реплікатор", метою якої є виробництво безлічі дешевих дронів у прямій співпраці з приватними компаніями. Ця програма, ймовірно, була створена на досвіді України.