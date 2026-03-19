"Небольшая плата": Трамп хочет еще 200 миллиардов долларов на оборону и войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может запросить дополнительное финансирование для Пентагона в размере 200 миллиардов долларов, назвав это "небольшой ценой" для обеспечения армии всем необходимым во время войны с Ираном.

Об этом сообщает CNN.

Зачем Трампу нужны деньги?

В то же время Дональд Трамп отметил, что этот запрос в Конгресс будет касаться не только потребностей, связанных с операцией на Ближнем Востоке.

Мы хотим быть в лучшей форме, в лучшей форме, в которой мы когда-либо были,

– сказал Трамп во время выступления в Овальном кабинете.

Президент не уточнил, на что именно пойдут эти средства, отметив лишь, что хочет обеспечить армию "огромным количеством боеприпасов". При этом он отрицал, что США испытывают их недостаток, подчеркнув, что администрация подходит к расходам "благоразумно".

Мы просим об этом по многим причинам, даже помимо тех, о которых мы говорим по Ирану. В частности, боеприпасов у нас много, но мы их храним,

– добавил американский лидер.

Напомним, по данным Пентагона, который тот озвучил в закрытом докладе Конгрессу, только первые шесть дней войны в Иране обошлись США более чем в 11,3 миллиарда долларов.

Дело в том, что США используют комплексы Patriot, которые считаются самой эффективной мобильной системой противоракетной обороны в мире. Однако эта технология имеет заоблачную цену: полный комплекс Patriot стоит около 1 миллиарда долларов, а ракеты-перехватчики PAC-3 являются одноразовыми и стоят примерно 4 миллиона долларов за единицу.

