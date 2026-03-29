Иран начал набор добровольцев в армию на фоне угрозы наземного вторжения США

В Иране объявили о начале масштабной кампании по вербовке добровольцев. Они должны быть готовы присоединиться к возможному вооруженному противостоянию с США.

По данным The Wall Street Journal, жители страны уже получают соответствующие сообщения на мобильные телефоны.

Что известно о кампании набора добровольцев в Иране?

Иранские власти объясняют такие шаги угрозой потенциальной наземной операции со стороны Соединенных Штатов. В текстах рассылки прямо отмечается опасность для территориальной целостности государства и призывается участвовать в кампании "Джанфада", что предусматривает готовность стать на защиту страны.

На фоне этих заявлений в разных регионах Ирана фиксируют усиление мер безопасности. В частности, в Исфагане и окружающих населенных пунктах, по словам местных жителей, появились блокпосты, установленные силовиками в масках.

Аналитики считают, что такая мобилизационная активность может быть реакцией на информацию о подготовке США к возможному вторжению. Сейчас официальный Тегеран пытается максимально мобилизовать население для кампании "Джанфада" ("Жертвование жизнью").

В Иране опасаются наземного вторжения США