Иран начал набор добровольцев в армию на фоне угрозы наземного вторжения США
В Иране объявили о начале масштабной кампании по вербовке добровольцев. Они должны быть готовы присоединиться к возможному вооруженному противостоянию с США.
По данным The Wall Street Journal, жители страны уже получают соответствующие сообщения на мобильные телефоны.
Что известно о кампании набора добровольцев в Иране?
Иранские власти объясняют такие шаги угрозой потенциальной наземной операции со стороны Соединенных Штатов. В текстах рассылки прямо отмечается опасность для территориальной целостности государства и призывается участвовать в кампании "Джанфада", что предусматривает готовность стать на защиту страны.
На фоне этих заявлений в разных регионах Ирана фиксируют усиление мер безопасности. В частности, в Исфагане и окружающих населенных пунктах, по словам местных жителей, появились блокпосты, установленные силовиками в масках.
Аналитики считают, что такая мобилизационная активность может быть реакцией на информацию о подготовке США к возможному вторжению. Сейчас официальный Тегеран пытается максимально мобилизовать население для кампании "Джанфада" ("Жертвование жизнью").
В Иране опасаются наземного вторжения США
Иран заявил, что США могут готовить наземное вторжение, и готов ответить, если это произойдет.
Издание Washington Post пишет, что США рассматривают возможность проведения ограниченных наземных операций в Иране, включая рейды на стратегически важные объекты. В Пентагоне делают ставку на мобильные силы – морскую пехоту и спецподразделения, которые способны быстро выполнять задачи и покидать территорию.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата острова Харк. Он обрабатывает 90% экспорта иранской нефти.