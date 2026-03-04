"Оборона Ирана прорвана": генерал армии США анонсировал операции вглубь страны

В США заявляют, что планируют получить преимущество в воздухе над Ираном. Это позволит расширить операции США.

Об этом сообщает CNN.

Какие операции в Иране планируют США?

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн 4 марта заявил, что после установления преимущества в воздухе в Иране США "теперь начнут расширяться вглубь страны".

Он говорит, что преимущество в воздухе будет расширяться по территории Ирана, что создаст "дополнительную свободу маневров для сил США".

Справка: Преимущество или господство в воздухе – это состояние, когда одна из сторон имеет решающее преимущество в небе без существенного противодействия вражеских ПВО или авиации, что дает большую свободу для воздушных операций и прикрытия наземных войск.

Генерал добавил, что США прогрессируют в Иране. активность ракетных и дроновых обстрелов Ирана падает. США уже имеют преимущество в воздухе над южной частью Ирана, а его оборону прорывают "с чрезвычайной точностью и огневой мощностью".

Глава Пентагона Гегсет говорил, что операция США еще на ранней стадии, а теперь страна ускорит военные действия.

Как сказал президент Трамп, приближается все больше и больше волн. Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся,

– сказал Гегсет.

Он добавил, что США планируют взять полный контроль над иранским небом в пределах недели.

В Палате представителей США говорят, что Трамп не объяснял операцию в Иране