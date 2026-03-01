США впервые в истории применили дроны в войне: Politico пишут, что это украинская тактика

Во время войны против Ирана Америка использовала дешевые беспилотники-камикадзе. Это впервые для США.

Об этом сообщили в CENTCOM – Центральном командовании Вооруженных сил США. Как именно называются такие дроны, не сказано. Судя по всему, это LUCAS.

Что за дроны использовали США против Ирана?

Интересно, что БПЛА созданы по образцу "Шахедов".

Оперативная группа CENTCOM Scorpion Strike впервые в истории использует одноразовые беспилотные самолеты-бомбардировщики в боях во время операции "Эпическая ярость". Эти недорогие беспилотники, созданы по образцу иранских беспилотников Shahed, теперь осуществляют американскую месть,

Дроны LUCAS / CENTCOM

Впрочем, на видео ударов, которые распространили CENTCOM, таких дронов не видно.

Politico добавили: эту тактику, использование недорогих одноразовых ударных беспилотников, впервые применила Украина во время отражения российского вторжения в 2022 году.

Применение беспилотников помогло Украине переломить ход войны против Москвы, несмотря на меньшую огневую мощь и численность личного состава, а впоследствии было скопировано россиянами, что изменило современную военную тактику,

– подчеркнули в СМИ.

А вот в Defense Express ранее писали, что США могут использовать дроны LUCAS – аналоги "Шахедов". Если найдут к ним боевую часть.

Собственно, именно LUCAS изображен на фото CENTCOM.

Новая оперативная группа Task Force Scorpion Strike (TFSS), которая подчиняется Центральному командованию армии США (CENTCOM), готова к участию в военных операциях и осуществлению ударов дронами Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS),

– писали аналитики в конце февраля.

TFSS – это экспериментальное подразделение. Стоимость LUCAS – около 35 тысяч долларов за единицу.

Важно, что это многоцелевая платформа, то есть такие БпЛА могут быть и разведчиками.