Укр Рус
Геополитика Ближний Восток Украинская тактика: США впервые в истории применили дроны в войне
1 марта, 12:51
2

США впервые в истории применили дроны в войне: Politico пишут, что это украинская тактика

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • США впервые использовали одноразовые дроны-бомбардировщики в войне против Ирана.
  • Эти дроны, известные как LUCAS, созданы по образцу "Шахедов".

Во время войны против Ирана Америка использовала дешевые беспилотники-камикадзе. Это впервые для США.

Об этом сообщили в CENTCOM – Центральном командовании Вооруженных сил США. Как именно называются такие дроны, не сказано. Судя по всему, это LUCAS.

Смотрите также Много ракет с обеих сторон: какое оружие применили США и Иран в войне

Что за дроны использовали США против Ирана?

Интересно, что БПЛА созданы по образцу "Шахедов".

Оперативная группа CENTCOM Scorpion Strike впервые в истории использует одноразовые беспилотные самолеты-бомбардировщики в боях во время операции "Эпическая ярость". Эти недорогие беспилотники, созданы по образцу иранских беспилотников Shahed, теперь осуществляют американскую месть, 
– говорится в заметке.


Дроны LUCAS / CENTCOM

Впрочем, на видео ударов, которые распространили CENTCOM, таких дронов не видно.

Удары США по Ирану: смотрите видео

Politico добавили: эту тактику, использование недорогих одноразовых ударных беспилотников, впервые применила Украина во время отражения российского вторжения в 2022 году.

Применение беспилотников помогло Украине переломить ход войны против Москвы, несмотря на меньшую огневую мощь и численность личного состава, а впоследствии было скопировано россиянами, что изменило современную военную тактику, 
– подчеркнули в СМИ.

А вот в Defense Express ранее писали, что США могут использовать дроны LUCAS – аналоги "Шахедов". Если найдут к ним боевую часть.

Собственно, именно LUCAS изображен на фото CENTCOM.

Новая оперативная группа Task Force Scorpion Strike (TFSS), которая подчиняется Центральному командованию армии США (CENTCOM), готова к участию в военных операциях и осуществлению ударов дронами Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), 
– писали аналитики в конце февраля.

TFSS – это экспериментальное подразделение. Стоимость LUCAS – около 35 тысяч долларов за единицу.

Важно, что это многоцелевая платформа, то есть такие БпЛА могут быть и разведчиками.